Макрон пофлиртовал с Кейт Миддлтон на глазах у принца Уильяма

Прибывший с визитом в Великобританию президент Франции Эмманюэль Макрон во время официального ужина в Виндзорском замке флиртовал с Кейт Миддлтон, принцессой Уэльской. Он улыбался и подмигнул ей, что было запечатлено фотографами. Об этом сообщает Daily Mail.

© Passion.ru

Сначала Макрон вместе со своей женой прилетели на авиабазу Королевских ВВС Нортхолт, где их встречали принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Вечером того же дня в Виндзорском замке состоялся торжественный банкет. Кейт Миддлтон появилась в роскошном красном платье Givenchy с плиссированной юбкой и удлиненными рукавами-«крылышками», дополнив образ редкой тиарой «Узелки любви», которую не надевала с декабря 2023 года.

Отлупившую мужа Бриджит держали подальше от подвыпившего Макрона на королевском приеме

Несмотря на светскую атмосферу, внимание публики привлек момент, когда Макрон, казалось, активно заигрывал с Кейт — улыбался, предлагал чокнуться бокалами. Однако принцесса сохраняла сдержанность, демонстрируя теплую привязанность к мужу.

«Ну, сколько бы ни подмигивал Макрон принцессе Уэльской, свой влюбленный взгляд она дарит только мужу», — заметила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

Ранее мы писали о том, что перед этим жена Макрона вновь унизила мужа у всех на глазах.