Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку в связи с выдвинутыми против нее обвинениями в коррупции. Голосование по вопросу о доверии главе ЕК состоится в Страсбурге 10 июля.

"Пора уйти", - написал Орбан в Х, сопроводив эту публикацию портретом фон дер Ляйен.

Венгерский премьер уже давно выступает с жесткой критикой нынешнего руководства Евросоюза, в том числе его политики в области миграции, конфликта на Украине, санкций против России, а также экономических отношений сообщества с Китаем и США.

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Поводом для голосования в Европарламенте по вопросу о доверии фон дер Ляйен в первую очередь послужили выдвинутые против нее обвинения в закупке Евросоюзом не прошедших клинические испытания вакцин от COVID-19 в период пандемии.