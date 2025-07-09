Лидер АдГ назвала Мерца «бумажным канцлером»

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель назвала лидера ФРГ Фридриха Мерца «бумажным канцлером» и обвинила в несоблюдении коалиционных договорённостей.

Об этом пишет ТАСС.

«После вашего последнего нарушения обещания отменить обещанное снижение налога на электроэнергию для всех граждане, по крайней мере, знают, чего от вас ожидать: а именно ничего, абсолютно ничего», — приводит агентство её слова.

По словам Вайдель, канцлер позволяет партнёрам по коалиции из СДПГ диктовать условия внутренней политики, в то время как сам занимается внешнеполитическими заявлениями.

Мерц сделал жесткое заявление по Украине

«Вы — бумажный канцлер», — добавила она.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что Фридрих Мерц должен обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования украинского конфликта.