Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что дипломатические возможности для урегулирования конфликта на Украине "исчерпаны", сообщает Reuters.

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Глава немецкого правительства подчеркнул, что Берлин "продолжит поддерживать" Киев.

При этом 25 июня Мерц заявлял, что конфликт на Украине "не решить военным путем". Тогда же он призвал государства-члены Североатлантического альянса увеличить экономическое давление на Российскую Федерацию.

2 июля Мерц говорил о том, что обсуждал с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможность обучения военнослужащих ВСУ обращению с дальнобойными крылатыми ракетами Taurus. При этом канцлер ФРГ не считает, что Берлин станет стороной конфликта в случае их передачи украинской стороне.

Мерц исключил участие Германии в конфликте на Украине

Как заявлял официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие продукцию военного назначения для бывшей советской республики, станут законной целью Вооруженных сил России. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что государства-члены Североатлантического альянса играют с огнем, поставляя оружие Киеву.