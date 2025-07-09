Мерц сделал жесткое заявление по Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что дипломатические возможности для урегулирования конфликта на Украине "исчерпаны", сообщает Reuters.
Глава немецкого правительства подчеркнул, что Берлин "продолжит поддерживать" Киев.
При этом 25 июня Мерц заявлял, что конфликт на Украине "не решить военным путем". Тогда же он призвал государства-члены Североатлантического альянса увеличить экономическое давление на Российскую Федерацию.
2 июля Мерц говорил о том, что обсуждал с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможность обучения военнослужащих ВСУ обращению с дальнобойными крылатыми ракетами Taurus. При этом канцлер ФРГ не считает, что Берлин станет стороной конфликта в случае их передачи украинской стороне.
Мерц исключил участие Германии в конфликте на Украине
Как заявлял официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие продукцию военного назначения для бывшей советской республики, станут законной целью Вооруженных сил России. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что государства-члены Североатлантического альянса играют с огнем, поставляя оружие Киеву.