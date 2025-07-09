Названа главная мечта ЕС в противостоянии с Россией

Усиливая санкционное давление, страны ЕС надеются, что смогут повторить сценарий распада Советского Союза и привести к власти прозападных политиков. Об этом заявил News.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, в Европе хотели бы спровоцировать жителей России «выйти на улицы и попросить прийти к власти пролиберальное правительство прозападного толка».

«То есть, мечты примерно такие же, которые были в начале 1990-х годов на Западе, когда Советский Союз распался и на смену ему пришли сторонники прозападного курса. Это наивный подход. Такого сейчас не произойдет ни при каких обстоятельствах», - уверен Кнутов.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз собирается ввести рекордно жесткие санкции против России. Барро отметил, что они скоординированы с сенаторами из США, и будут направлены на нефтяные доходы.

При этом Евросоюз уже принял 17 пакетов антироссийских санкций. В последнем принятом пакете ограничения в основном коснулись танкеров, с помощью которых РФ продает нефть выше установленного западными странами ценового потолка. В Брюсселе также анонсировали работу над 18-м пакетом санкций.