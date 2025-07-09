Экс-депутат Рады заявил о перевороте на Украине

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Владимир Зеленский теряет контроль над ситуацией на Украине. Об этом Царев рассказал «Аргументам и фактам».

По мнению Царева, Зеленский потерял рычаги власти. Экс-депутат заявил, что Зеленский полностью положился на главу своего офиса Андрея Ермака и других чиновников, но те «сильно укрепились» и «начали свою игру, не сильно на него оглядывались».

«Фактически, он (переворот) уже произошел», - подчеркнул Царев.

Ранее газета Financial Times сообщила о планах Зеленского провести крупнейшие с 2022 года перестановки в правительстве. По словам источников газеты, об отставках будет объявлено на неделе, начинающейся 14 июля.

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По данным FT, свой пост может потерять премьер-министр Денис Шмыгаль, который считается «одним из немногих независимо мыслящих людей», оставшихся в украинском правительстве. Собеседники газеты рассказали, что сменить Шмыгаля может вице-премьер Юлия Свириденко, которая близка к команде Ермака. Источники FT связали грядущие перестановки с желанием Ермака укрепить контроль над правительством.