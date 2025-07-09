Раскрыта причина, по которой Армения опасается выхода из ОДКБ

Армения не выходит из ОДКБ, поскольку опасается, что Азербайджан попытается силой взять участок в Сюникской области для взятия под контроль территорий под Зангезурский коридор. Как сообщает «Царьград», такое мнение высказал политолог Дмитрий Бридже, подчеркнув, что втягивание России в этот конфликт станет особенной удачей для Запада.

Он отметил, что после недавнего визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Стамбул Турция снова подняла тему Зангезурского коридора. Президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что его открытие будет революционным и «стратегическим» событием. Бридже отметил, что турецкие власти крайне заинтересованы в появлении прямого сухопутного сообщения с Азербайджаном, а значит с Центральной Азией и Китаем.

Запуск коридора может означать перестройку транспортной карты всей Евразии, ведь маршрут станет альтернативой как пути через Россию, так и пути через Иран и Пакистан. Кроме того, это усилит влияние Анкары в Средней Азии, которая является для Москвы традиционной зоной интересов.

«Особой удачей для Запада станет, если удастся втравить нас, как члена ОДКБ, в вооруженный конфликт. Азербайджан будет силой присоединять к себе территорию этого сорокакилометрового участка в Сюникской области, Армения обратится в ОДКБ, и члены этой организации должны будут вмешаться. Судя по всему, именно этот вариант развития событий и является причиной того, что Армения до сих пор не вышла из ОДКБ», — добавил Бридже.

Напомним, что сам Пашинян никак не комментировал заявления Турции. Лишь пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян ответила на слова Эрдогана о гибкости позиции Еревана в этом вопросе. Согласно ее заявлению, видение Армении по Зангезурскому коридору основано на принципах национальной юрисдикции над коммуникациями.