Стало известно, почему Янукович потерял власть на Украине

Бывший президент Украины Виктор Янукович мог бы удержать власть в стране, однако «сдал позиции», избавившись от многих своих сторонников. Такое мнение высказал News.ru украинский политолог и историк Владимир Скачко.

По его мнению, Януковича «сломала» победа над «самой подлой, самой циничной политической «оторвой» Юлией Тимошенко в ходе президентских выборов в 2010 году, и он «стал обидчивым, как малолетняя гимназистка, полюбил лесть».

«Он сдал свои же позиции, когда разогнал всех здравомыслящих людей в своем окружении в январе 2014 года – отправил в отставку премьера Николая Азарова, других министров, а также доверился главе своей администрации Сергею Левочкину, - отметил эксперт.

Напомним, что 21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции Украины заняли главную площадь Киева – майдан Незалежности – после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения о вступлении в ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, в ходе которых погибли более 100 человек.

В феврале 2014 года на фоне Евромайдана Янукович покинул Украину и с тех пор находился в России. На Украине против него возбудили несколько уголовных дел. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.