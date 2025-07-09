Рейтинг правящей в Эстонии партии поставил антирекорд

Популярность эстонской правящей Партии реформ, которую возглавляет премьер-министр республики Кристен Михал, достигла рекордно низкого уровня с 2019 года. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой на данные опроса социологической службы Norstat.

Согласно результатам исследования, лишь 15,9% участников опроса выразили поддержку партии премьера. Вместе с тем 27,9% респондентов отдали предпочтение оппозиционной парламентской партии "Отечество" (Isamaa), 18,8% - Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Центристскую партию поддержали 16,3% опрошенных, Социал-демократическая партия и "Ээсти 200" (Eesti 200) получили 10,9% и 2,9% голосов соответственно.

Как отмечают социологи, поддержка Партии реформ находится на самом низком уровне с 2019 года.

Данные исследования основываются на еженедельных опросах общественного мнения, которые проводились в период со 2 июня по 6 июля. В них приняли участие порядка 4 тыс. граждан страны старше 18 лет.

Последние парламентские выборы в Эстонии проходили в марте 2023 года. По их итогам была сформирована правящая коалиция из Партии реформ, Социал-демократической партии Эстонии и "Ээсти 200". После того как в июле 2024 года кабмин под руководством Каи Каллас подал в отставку в связи с ее назначением на пост главы внешнеполитической службы ЕС, коалиционные партии приняли решение не проводить новые выборы, а продолжить свою работу в новом составе правительства. 23 июля члены нового кабмина во главе с Кристеном Михалом приступили к работе. 10 марта 2025 года Социал-демократическая партия Эстонии была исключена из правительственной коалиции.