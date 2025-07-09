Президент Литвы захотел убедить Запад в «угрозе» от России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о намерении убедить союзников на Западе в том, что «агрессивные намерения» России не риторика, а реальность.

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Его слова приводит LRT.

«Мы должны и в дальнейшем стремиться убедить наших союзников, особенно тех, которые находятся на западе или на юге, что агрессивные намерения России — это не просто риторика, а реальность, и ни одна европейская страна не может чувствовать себя в безопасности, не будучи готовой», — заявил Науседа.

Накануне президент Чехии Петр Павел допустил восстановление сотрудничества Европы с Россией после завершения конфликта на Украине при определенных условиях. Павел заявил, что «мы живем в реальности», и подход, основанный на «бесконечном конфликте» с Россией приведет к большим человеческим потерям и ущербу для европейской экономики. В связи с этим необходимо «с чего-то начать», считает политик.

По его словам, для начала нужно «усадить Россию за стол переговоров, договориться о прекращении огня, а затем договориться о мирном соглашении».