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ВСУ отводят основные силы с окраин ДНР и Днепропетровской области

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что на первой линии обороны остаются некоторые недавно мобилизованные солдаты противника. Об этом сообщает ТАСС.

Украинские войска выводят основные силы из населенных пунктов на западной окраине Донецкой Народной Республики и в районе Днепропетровской области, приближаясь к границе.

В то же время, значительная часть сил сосредоточена в Великомихайловке, а украинские формирования заранее покидают такие населенные пункты, как Александроград, Искра, Январское, Новоселовка и Вороновка.

В Финляндии санкции против РФ привели к росту торговли рублями

Антироссийские санкции привели к росту популярности обмена рублями в торговых центрах и социальных сетях Финляндии. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с прекращением банковских переводов между странами, жители сталкиваются с трудностями при переводе денег в Россию, что стимулировало развитие неофициальных валютных сделок.

Одним из популярных способов обмена стали Telegram-каналы, такие как "Обмен валют в Финляндии", где участники осуществляют сделки без посредников, хотя и существует риск мошенничества.

В ГД разработали проект о выплате россиянам надбавки к пенсии с 70 лет

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил изменить порядок выплаты надбавок к пенсиям, установив их с 70 лет вместо текущих 80. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках законопроекта предлагается дифференцировать увеличение фиксированной выплаты в зависимости от возраста: на 100% для тех, кто достиг 70 лет, на 200% — для 80-летних и инвалидов I группы, и на 300% — для тех, кому исполнилось 90 лет.

Также предусматривается повышение выплат для инвалидов I группы в размере 200%, чтобы обеспечить более справедливую поддержку пожилых граждан.

На Украине объявили в розыск Кравцова и Набиуллину

Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Банка России Эльвира Набиуллина объявлены в розыск на Украине за обвинения, связанные с посягательством на территориальную целостность страны. Об этом сообщает ТАСС.

Кравцов разыскивается с апреля 2025 года по нескольким статьям, включая оправдание действий РФ, а Набиуллина — с января 2023 года по аналогичным обвинениям. Оба фигуранта также внесены в украинский список "Миротворец", а Киев продолжает заочно предъявлять обвинения российским деятелям и вводить санкции против них.

У ВСУ ухудшается тактическое положение на херсонском направлении

Российские силовые структуры сообщили о снижении активности украинских подразделений в Херсонской области, где они реже переправляются через Днепр и предпринимают попытки высадки на островах и в районе Антоновских дач. Об этом сообщает ТАСС.

В ответ на эти действия российские войска наносят точечные огневые удары, мешая продвижению противника. За последние сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, а также техника и склады боеприпасов в нескольких районах региона.

В целом ситуация на фронте остается напряженной, с активными боевыми столкновениями обеих сторон.