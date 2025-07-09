В Китае создали деревню, где полностью ликвидирована нищета

Деревня Юань Гудуй расположена в уезде Юйшань провинции Цзянси, на территории горного района Шэньси на юго-востоке Китая. Посещение деревни в 2013 году Си Цзиньпиным преобразило жизнь этого населенного пункта. Китайский лидер предложил направить местную молодежь для обучения в университеты, чтобы впоследствии они смогли вернуться на родину.

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Помощь властей не ограничилась образовательной инициативой. Крестьянам возвели новые жилые дома, оплатив лишь незначительную часть их стоимости. В Юань Гудуй открылось несколько предприятий. В одном из помещений разместилась лаборатория. Тут выпускница вуза, уроженка этих мест, анализирует состояние растений и готовит растворы. На окрестных полях культивируют травы, необходимые для производства лекарства от кашля. Это фармпредприятие является частью крупного холдинга.

Еще один местный проект – выращивание картофеля. В теплице клубни проращивают на рассаду в обогащенном субстрате. Под крышей картофель защищен от вредителей и демонстрирует лучший рост, объясняют аграрные специалисты. Через определенное время рассаду пересадят в открытый грунт. За год здесь удается получить два урожая.

Дополнительно в деревне функционируют, к примеру, оленья ферма, превосходный гостиничный комплекс с комфортабельными домиками для туристов, хозяйства по культивации грибов и лилий (используются в пищу луковицы).

Председатель деревни Юань Гудуй Дун Цзяньхинь сообщает, что порядка 200 человек получили постоянную занятость на этих производствах. Остальные полторы тысячи жителей вместо традиционного земледелия выращивают картофель и целебные травы на своих участках, сдавая урожай предпринимателям, или нанимаются на сезонные работы. До реализации программы доход на душу населения составлял 1400 юаней в год, а теперь увеличился в 11 раз.

Как уточняет администрация, в среднем семья состоит из 5-6 человек. Пенсионное обеспечение полагается лишь одиноким пожилым людям – остальных содержат дети. Экскурсоводы отмечают, что нынешний доход – это вполне достойный уровень, сопоставимый с зарплатой квалифицированного работника в мегаполисе.