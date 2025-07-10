Стало известно о панике в украинских военкоматах после ударов ВС РФ по ним

Сотрудников украинских военкоматов охватила паника на фоне ударов ВС РФ по районным отделам территориальных центров комплектования (ТЦК), многие из них задумываются об увольнении и бегстве с Украины. Об этом сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.

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«Работать под русскими обстрелами [военкомы] боятся, идти на фронт тоже, но жить на Украине им также страшно, из-за вероятной мести от родственников тех, кого они за все эти годы незаконно отправили в ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинцы начали передавать России данные о местоположении территориальных центров комплектования, чтобы военные ВС РФ могли нанести по ним удары.

3 июля в Полтаве и в прилегающих к городу районах произошла серия взрывов. В результате одного из них оказалось повреждено здание ТЦК. По данным Telegram-канала Mash, российская армия вывела из строя больше 10% отделений ТЦК на территории Украины — это примерно 30 из 300 зданий, используемых Вооруженными силами Украины.