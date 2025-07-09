Во Франции отвергли обвинения Дурова по поводу вмешательства в выборы в Румынии

Начальник Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер отверг обвинения в его адрес со стороны сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова по поводу вмешательства в президентские выборы в Румынии.

Дуров в мае выступил с утверждением, что Лернер просил его заблокировать телеграм-каналы румынских консерваторов перед президентскими выборами. "У меня действительно была возможность встретиться с господином Дуровым, чтобы обсудить сотрудничество между спецслужбами и зашифрованными мессенджерами - это важный для нас вопрос с точки зрения безопасности. Мы провели обстоятельный обмен мнениями, и, насколько я помню, в конце встречи господин Дуров охарактеризовал ее как конструктивную и очень интересную", - сказал Лернер в эфире телеканала LCI.

Он заявил, что не стал бы просить сооснователя Telegram блокировать те или иные каналы, "зная его позицию относительно свободы выражения мнений".

Лернер также заявил, что не ездил в Румынию в качестве руководителя DGSE. Ранее Дуров выступил с утверждением, что глава французской внешней разведки посетил Бухарест через несколько дней после заявления евродепутата-центриста от Франции Валери Айе в эфире France Info о необходимости вести активную кампанию в поддержку проевропейского центристского кандидата Никушора Дана на выборах в Румынии.

18 мая Дуров сообщил, что мессенджер отказался выполнять просьбу "одной из западноевропейских стран" заблокировать каналы румынских консерваторов в преддверии выборов. Он опубликовал запись в соцсети X, где уточнил, что с такой просьбой весной этого года к нему обратился Лернер. В разведывательном ведомстве Франции подтвердили, что "были вынуждены несколько раз за последние годы напрямую связываться с Павлом Дуровым, чтобы напоминать ему об ответственности его компании за предотвращение угроз терроризма и детской порнографии", однако оно "решительно опровергает утверждения о том, что в этих случаях поступали просьбы о запрете аккаунтов в связи с каким-либо избирательным процессом".

Позднее Дуров заявил, что готов дать показания по поводу предположительного внешнего вмешательства в выборы президента Румынии. По его словам, французская разведка интересовалась IP-адресами граждан Румынии, Молдавии и Украины под видом борьбы с терроризмом и детской порнографией.

Выборы в Румынии

Прошедшие в этом году президентские выборы в Румынии сопровождались громкими скандалами. После того, как оппозиционный кандидат Кэлин Джорджеску стал фаворитом в первом туре, они были отменены решением Конституционного суда, а он был снят с президентской гонки. В повторных выборах в мае во втором туре победил мэр Бухареста Никушор Дан, однако его соперник, лидер партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион обжаловал в Конституционном суде итоги голосования. Он утверждает, что они были сфальсифицированы. В частности, его штаб обвинил власти Молдавии в организованном подвозе избирателей. Однако суд отклонил это ходатайство как необоснованное.