Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановку помощи Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто ранее авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.

Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановку помощи Украине
© ТАСС

С таким утверждением он выступил на заседании кабинета министров, передаёт РИА Новости.

«Не знаю. Может вы мне скажете?» — сказал политик журналистам.

Ранее Трамп подтвердил, что одобрил отправку «оборонительных вооружений» на Украину.

Также американский лидер признал, что решение конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал.