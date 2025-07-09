Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановку помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто ранее авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.

С таким утверждением он выступил на заседании кабинета министров, передаёт РИА Новости.

«Не знаю. Может вы мне скажете?» — сказал политик журналистам.

Ранее Трамп подтвердил, что одобрил отправку «оборонительных вооружений» на Украину.

Также американский лидер признал, что решение конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал.