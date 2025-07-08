Итальянские мафиози убили знаменитого пса-полицейского

В Италии погиб знаменитый пес-полицейский Бруно, на счету которого девять спасенных жизней. Об этом пишет «Комсомольская правда».

© Соцсети

Хозяин Бруно и дрессировщик собак Арканджело Каресса рассказал, что за несколько недель до смерти собаки ему поступали угрозы из-за того, что ищейка участвовала в поиске собак, которых пытались использовать в незаконных боях.

По его мнению, убийство пса не было случайным, начиненную гвоздями колбасу подкинули посланцы итальянских криминальных структур.

Смерть знаменитого пса вызвала бурную общественную реакцию. Многие общественные деятели выразили соболезнования в связи с его гибелью.

«Подлое, трусливое, неприемлемое убийство. Спасибо за все, что ты сделал, Бруно», — отметила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Ранее сообщалось, что в июле 2024 года умер знаменитый солдатский пес Бруно, который на протяжении 3 лет был с итальянским контингентом на базе Бала Мургаб в Афганистане.