Госдеп: США никогда не отказывались от поддержки Украины

Представитель госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон никогда не отказывался от поддержки Украины, намерен продолжать оказывать ее. Ее слова приводит агентство ТАСС.

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"Мы были и остаемся крупнейшими помощниками Украины", - сообщила Брюс.

По ее мнению, недавнюю паузу в поставках вооружений не стоит оценивать как "новый подход" администрации США.

При этом она выразила удовлетворение с связи с тем, что "ситуация прояснилась".

4 июля Трамп после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что США продолжают оказывать военную помощь Украине после паузы. По его словам, Вашингтона намерен передать Киеву "столько, сколько сможет".

Сегодня во время пресс-брифинга в Белом доме он сообщил, что лично одобрил соответствующее решение.

США приостановили поставки оружия ВСУ в начале июля. Это, в частности, коснулось партии из нескольких десятков ракет к ЗРК Patriot, тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, более 100 ракет Hellfire, а также свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поставки оружия Украине из США "не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию".