Госдеп: США никогда не отказывались от поддержки Украины
Представитель госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон никогда не отказывался от поддержки Украины, намерен продолжать оказывать ее. Ее слова приводит агентство ТАСС.
"Мы были и остаемся крупнейшими помощниками Украины", - сообщила Брюс.
По ее мнению, недавнюю паузу в поставках вооружений не стоит оценивать как "новый подход" администрации США.
При этом она выразила удовлетворение с связи с тем, что "ситуация прояснилась".
4 июля Трамп после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что США продолжают оказывать военную помощь Украине после паузы. По его словам, Вашингтона намерен передать Киеву "столько, сколько сможет".
Сегодня во время пресс-брифинга в Белом доме он сообщил, что лично одобрил соответствующее решение.
США приостановили поставки оружия ВСУ в начале июля. Это, в частности, коснулось партии из нескольких десятков ракет к ЗРК Patriot, тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, более 100 ракет Hellfire, а также свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поставки оружия Украине из США "не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию".