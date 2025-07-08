Зеленский поручил Умерову и Сырскому активизировать все контакты с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министру обороны страны Рустему Умерову и главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому активизировать все контакты с Соединенными Штатами. Об этом сообщает «Страна.ua».

© Газета.Ru

По его словам, сейчас существуют все необходимые политические заявления и решения, необходимо их как можно быстрее реализовать для защиты людей и украинских позиций. В первую очередь это касается систем противовоздушной обороны, а также других элементов поставки от американской стороны.

Зеленский подчеркнул, что ожидает результатов контактов с США в ближайшее время.

До этого президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме заявил, что одобрил отправку «оборонительного оружия» на Украину.

8 июля Трамп пообещал Зеленскому немедленно передать Вооруженным силам Украины 10 ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot и помочь найти другие способы поставок.

При этом в Пентагоне подтвердили информацию, заявив, что Киеву направят дополнительное оборонительное оружие, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока идет работа над обеспечением прочного мира.