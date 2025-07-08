Маск усомнился в доверии народа Трампу

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что американцы перестанут доверять президенту США Дональду Трампу, если он не опубликует материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующее мнение он высказал у себя на странице в X.

Сначала бизнесмен сделал репост видео, на котором журналистка спросила Трампа о материалах дела Эпштейна. В ответ президент США удивился, что ему снова задают вопрос об этом.

«Как можно ожидать, что люди будут верить Трампу, если он не опубликует файлы Эпштейна?» — написал после этого Маск.

Ранее бизнесмен уже обвинял президента США в сокрытии материалов дела финансиста. По словам Маска, причиной этого является то, что Трамп и сам значится в списках.

Трамп высказался о новой партии Маска

Напомним, что Эпштейн был обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. Он был задержан в июле 2019 года, а августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. В том же году дело против финансиста было прекращено в связи с его смертью.