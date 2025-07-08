СМИ: Иран обменивает нефть на китайские системы ПВО

Иран обменивает нефть на зенитные ракеты и системы ПВО из Китая, чтобы восстановить системы обороны, уничтоженные Израилем во время недавнего конфликта. Об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников портала, Китай начал поставлять Ирану комплексы «земля — воздух» после перемирия между Тегераном и Тель-Авивом, которое было заключено 24 июня. Другой источник MEE отметил, что союзники США в регионе знают об усилиях Ирана по укреплению своей противовоздушной обороны, Белый дом также был проинформирован об этом.

Точное количество полученных Тегераном зенитных ракет не уточняется, однако расчет за них производится нефтью.

«Иран использует творческие способы торговли», — сказал один из источников портала.

Согласно информации MEE, в настоящее время Иран использует китайские средства и системы собственной разработки, включая Khordad и Bavar-373. Эти комплексы способны поражать самолеты, БПЛА и в ограниченной степени — крылатые и баллистические ракеты.