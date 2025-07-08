Польские власти боятся краха страны из-за слепой веры в обещания Евросоюза и НАТО. Об этом пишет издание Mysl Polska (MP).

В январе польские депутаты потребовали отмены ряда положений «Зеленого соглашения». Оно заключается в сокращении выбросов парниковых газов в странах ЕС к 2040 году. Но эта инициатива способна погубить остатки промышленности Польши.

В статье говорится, что еще одним пунктом на пути к краху становится милитаризация стран ЕС и НАТО. Они могут «доить» и остальные европейские страны, вынуждая их покупать оружие и вкладывать гигантские суммы в оборонный комплекс.