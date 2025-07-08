Киев решил заменить десятки послов

Правительство Украины намерено заменить как минимум 20 послов в ряде ведущих держав, в том числе, в США, рассказал глава МИД республики Андрей Сибига. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Министр заметил, что масштабная ротация — это «новое дыхание» для дипломатии.

«Ожидается около 20 указов [Владимира Зеленского] о замене послов, в частности в странах G7 и G20», — уточнил Сибига.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пообещал президенту США Дональду Трампу заменить украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову.

По мнению экспертов, украинский лидер желает назначить послом «хорошего переговорщика», который «понятен Белому дому и в то же время Конгрессу»

В Киеве рассматривают большой перечень кандидатов на этот пост. В него попали, в частности, глава Минобороны Украины Рустем Умеров, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр энергетики Герман Галущенко.