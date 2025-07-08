Президент Бразилии ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил угрозы главы США Дональда Трампа ввести пошлины против стран объединения. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп заявил о намерении ввести дополнительную пошлину в 10% против любой страны, поддерживающей «антиамериканскую» политику БРИКС. Он подчеркнул, что никаких исключений в этом вопросе не будет.

«Мы не принимаем никакие претензии к встрече БРИКС. Мы не согласны с тем, что вчера президент Соединенных Штатов намекнул на возможность обложить страны блока пошлинами», — прокомментировал это Лула да Силва на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Глава Бразилии добавил, что БРИКС объединяет государства, стремящиеся к миру, развитию и преодолению неравенства. Он подчеркнул, что члены блока хотят развиваться, а не «воевать».