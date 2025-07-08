Президент Бразилии осудил угрозы Трампа в адрес БРИКС

Аксинья Кравченко

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил угрозы главы США Дональда Трампа ввести пошлины против стран объединения. Его слова приводит РИА Новости.

Президент Бразилии ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС
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Ранее Трамп заявил о намерении ввести дополнительную пошлину в 10% против любой страны, поддерживающей «антиамериканскую» политику БРИКС. Он подчеркнул, что никаких исключений в этом вопросе не будет.

«Мы не принимаем никакие претензии к встрече БРИКС. Мы не согласны с тем, что вчера президент Соединенных Штатов намекнул на возможность обложить страны блока пошлинами», — прокомментировал это Лула да Силва на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Глава Бразилии добавил, что БРИКС объединяет государства, стремящиеся к миру, развитию и преодолению неравенства. Он подчеркнул, что члены блока хотят развиваться, а не «воевать».