Киев намерен заменить 20 своих послов

Киев планирует «масштабную ротацию дипломатического корпуса». Власти намерены заменить порядка 20 своих послов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД страны Андрея Сибигу и украинские СМИ.

Уточняется, что речь идет о после Киева в Вашингтоне Оксане Маркаровой, а также о диппредставителях Украины в странах «Большой семерки» и «Большой двадцатки». Сибига объяснил кадровую ротацию необходимостью дать «новое дыхание» для украинской дипломатии.

Владимир Зеленский уже уведомил Маркарову о намерении уволить ее с должности посла. При этом он предложил дипломату остаться в правительственной команде.