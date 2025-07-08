На Украине высказались об окончании конфликта с Россией

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что СВО не получится закончить в ближайшее время. Об этом сообщает The Times.

По словам Резникова, многие украинцы начинают испытывать смирение с тем фактом, что СВО затянется на долгое время. При этом бывший министр считает, что даже если стороны смогут договориться о прекращении огня, между Россией и Украиной продолжится гибридная война.

«Я думаю, что только после смены руководства в России у нас появится реальный шанс жить в мирном сосуществовании с русскими», — заявил он.

При этом Резников считает, что стороны все равно должны пытаться продолжать диалог. Впрочем, бывший министр также уточнил, что возобновившиеся в мае переговоры стали для России способом избежать дальнейших санкций.

Ранее Песков высказался о новом раунде переговоров с Украиной.