Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что недоволен решением российского лидера Владимира Путина продолжать проведение СВО и ситуацией вокруг Украины.

«Я недоволен Путиным... Я очень недоволен ими», — сказал Трамп, комментируя ситуацию вокруг Украины.

Перед этим он уже говорил, что чувствует разочарование из-за якобы решения России «не останавливаться» в конфликте на Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил игнорировать риторику Трампа и добиваться целей СВО.