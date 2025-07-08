Макрон дал обещание Стармеру по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцы никогда не покинут Украину. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Ранее Макрон прибыл в Великобританию и встретился с премьер-министром страны Киром Стармером.

Во время обращения к британскому парламенту президент Франции заявил, что «каждый раз, когда Россия продвигается в Украине, угроза приближается ко всем» странам Европы, добавив, что европейские государства «никогда не примут теории о том, что более сильный — прав».

«Хочу быть ясным, именно поэтому вместе с вами, господин премьер-министр, мы решили запустить в феврале прошлого года эту коалицию желающих, о которых вы упомянули, и эта коалиция была просто сигналом о том, что европейцы никогда не покинут Украину, никогда», — заключил Макрон.

Речь идет об инициативе ряда европейских стран отправить на Украину свои миротворческие силы. В «коалицию желающих» входит более 30 стран, но координирующую роль в ней играют Великобритания и Франция. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя данную инициативу, заявлял, что Россия не видит возможности для компромисса по этому вопросу, поскольку при таком сценарии страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования конфликта, так как этот контингент будет создавать «факты на земле».