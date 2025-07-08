«Это оказалось сложнее». Трамп — об окончании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп высказался об окончании конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания в Белом доме Трамп признал, что завершить конфликт на Украине — более сложная задача, чем он думал.

«Это оказалось сложнее», — заявил он.

Напомним, что во время своей избирательной кампании Трамп заявил, что может окончить конфликт на Украине за 24 часа, если его выберут президентом США. Уже после объявления итогов голосования он признал, что такое развитие событий находится не в его силах. Позже он добавил, что его обещание закончить конфликт на Украине за один день является шуткой.