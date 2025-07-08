Трамп введет импортные пошлины в размере 10% в отношении членов БРИКС

Вашингтон введет импортные пошлины в размере 10% в отношении членов объединения БРИКС. Об этом заявил на заседании своего кабинета в Белом доме американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС. "Ну, если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это", - сказал он. До этого Трамп сообщил, что Вашингтон введет дополнительные торговые пошлины в размере 10% против государств, которые поддерживают "антиамериканскую политику" политику БРИКС. При этом американский лидер подчеркнул, что исключений не будет. В апреле президент США ввел новую систему пошлин для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ КНР также ввела 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.