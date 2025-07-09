Сенатор Грэм* заявил, что пришло время «изменить правила игры» для Путина

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что сенат США вскоре рассмотрит законопроект о «жестких санкциях» не только против России, но и Индии с Китаем, которые покупают российские энергоресурсы.

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«Сенат в ближайшее время рассмотрит законопроект о жестких санкциях – не только против России, но и против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергоносители и финансируют военную машину Путина», — написал Грэм.

По его словам, в законопроекте есть «президентская оговорка, которая дает Трампу максимальное преимущество». Грэм утверждает, что когда речь заходит о президенте России Владимире Путине и тех, кто его поддерживает, «пришло время изменить правила игры».

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До этого Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против России. Об этом сообщил американский сенатор и автор инициативы по ужесточению ограничений Линдси Грэм.

Законопроект Грэма, который сейчас поддерживают 84 законодателя, предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что если он будет принят, США начнут таким образом торговую войну со всем остальным миром.