Губернатор Флориды отреагировал на идею Маска о создании партии

Губернатор Флориды Рон Десантис раскритиковал идею американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска о создании третьей политической партии в США. Об этом сообщает Politico.

По словам Десантиса, появление третьей партии только укрепит позиции Демократов — сам политик представляет партию Республиканцев, поэтому открыто признается в том, что не хочет такого развития событий. Вместо создания третьей партии, Десантис предлагает провести праймериз среди республиканцев и внести в Конституцию США ряд поправок.

«Я считаю, что Вашингтон нуждается в 100-процентной перестройке, но не думаю, что это сделает третья партия», — заявил он.

Ранее Илон Маск объявил о создании новой партии в США – America Party. По его словам, это будет независимая от двухпартийной системы политическая сила, целью которой станет «вернуть гражданам США свободу».