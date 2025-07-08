Риттер: Рютте отказывается признать крах НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытается прикрыть крах альянса выдуманной российской угрозой, заявил американский аналитик Скотт Риттер.

Риттер отметил, что Рютте признаёт полный провал НАТО в области создания «чего-либо, хотя бы отдалённо напоминающего жизнеспособную оборонную промышленность».

«Теперь он осознаёт, что единственный способ удержать этот искусственный каркас под названием Европейский союз — это продвигать необходимость НАТО. Но для этого нужна угроза. Сейчас этой угрозой называют Россию. Им придётся разорить себя морально и финансово, чтобы дальше продвигать эту идею», — цитирует его РИА Новости.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил мнение, что Рютте пронизан паническими ожиданиями атаки на Европу, Североатлантический альянс и самого себя.