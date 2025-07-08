СМИ: США готовятся к смене власти в Европе

Штаты намерены помочь выиграть на выборах крайне правым, которые поддерживают политику американского лидера Дональда Трампа.

Об этом издание пишет со ссылкой на документ, опубликованный сотрудником Госдепа в мае. По его данным, речь идёт о недавних выборах в Румынии и Польше, а также предстоящих в Нидерландах, Чехии и Франции.

Европейские правые партии решили «сделать Европу снова великой»

Отмечается, что глава Белого дома планирует создать с европейскими лидерами союз, основанный на общей культуре, вере и прежде всего на общем наследии западной цивилизации. В документе говорится, что «демократический откат Европы» наносит ущерб американской безопасности, экономическим интересам и свободе слова в США.