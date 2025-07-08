Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает военный конфликт, в котором Украина обречена на поражение и при этом ежедневно теряет сотни жизней солдат ВСУ, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) венгерский аналитик Золтан Кошкович.

Киевский режим выбрасывает жизни своих подданных со скоростью нескольких сотен в день в войне, которую, как они знают, не смогут выиграть, поделился своей точкой зрения он.

«В войне, которая создает более унизительный мир с каждым днем. С большим количеством потерянных жизней и территорий», — отметил Кошкович.

По мнению эксперта, киевский режим - моральное чудовище, которое политики в Европе поддерживают для собственной выгоды.

Российская Федерация считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, непосредственно вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие продукцию военного назначения для украинской стороны, станут законной целью для ВС РФ. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков указывал на то, что накачивание бывшей советской республики оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь отрицательный эффект.