МУС выдал ордер на арест лидера «Талибана»

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест лидера правящей группировки «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) Хайбатуллы Ахундзады и главы Верховного суда Афганистана Абдула Хакима Хаккани. Об этом сообщается на сайте МУС.

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В публикации отмечается, что у суда существуют основания полагать, что Ахундзады и Хаккани совершили преступления против человечности, отдавая приказы, побуждая или подстрекая к преследованиям по признаку пола в отношении девочек и женщин.

В МУС считают, что преступления были совершены на территории Афганистана с момента захвата власти движением «Талибан» 15 августа 2021 года и продолжались по меньшей мере до 20 января 2025 года.

В МИД РФ заявили, что Россия официально признала Исламский эмират Афганистан.

В МИД России также заявили, что официальное признание Российской Федерацией властей Афганистана придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества двух стран в различных областях.