Sohu: Трампа потрясли слова Путина о превосходстве БРИКС над G7

Заявление российского лидера Владимира Путина о том, что страны БРИКС превзошли G7, произвело большое впечатление на американского лидера Дональда Трампа.

Об этом пишет Sohu.

Китайские журналисты отметили, что именно после этого президент Соединённых Штатов пригрозил пошлинами сторонникам объединения.

По мнению авторов публикации, «рык» Трампа больше похож на блеф, а не экономическую стратегию.

«Эти данные потрясли даже тех, кто сомневался и видел преимущество БРИКС только в количестве населения», — сказано в статье.

Ранее Путин сказал, что страны БРИКС существенно превосходят G7 по экономике.

Трамп предупредил, что в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС, будут введены дополнительные 10%-ные торговые пошлины.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT объяснил, каких последствий ждать после заявления Трампа.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сказал, что угрозы Трампа ввести таможенные пошлины в отношении партнёров стран БРИКС безответственны.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что БРИКС набирает авторитет на фоне угроз Трампа.