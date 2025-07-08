Злоумышленник пообщался с высокопоставленными чиновниками США от имени Рубио

Злоумышленник использовал сгенерированные искусственным интеллектом голос и тексты с тем, чтобы выдать себя за госсекретаря США Марко Рубио. Об этом пишут обозреватели Джон Хадсон и Ханна Натансон в статье для The Washington Post (WP).

По их данным, жулик создал учетную запись под именем «Marco.Rubio@state.gov» и смог связаться с высокопоставленными дипломатами, губернатором США и членом Конгресса.

Аферист использовал текстовые сообщения и зашифрованное приложение для обмена сообщениями Signal, которым активно пользуется администрация президента США Дональда Трампа.

«Самозванец оставил голосовые сообщения в Signal по меньшей мере для двух человек, а в одном случае отправил текстовое сообщение, приглашая человека общаться в Signal», — цитируют журналисты телеграмму Госдепа, доступ к которой им удалось получить.

Авторы статьи подчеркнули, что власти не знают кто конкретно стоит за попытками наладить контакты от имени Рубио.

Вместе с тем, в администрации подозревают, что злоумышленник пытался манипулировать влиятельными правительственными чиновниками «с целью получения доступа к информации или счетам».

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Хани Фарид,пояснил, что для проведения подобных операций мошенник необязательно должен быть опытным в сфере ИИ, поскольку госслужащие могут быть небрежны в вопросах безопасности данных.

«Именно поэтому не следует использовать Signal или другие незащищенные каналы для государственных нужд», — отметил ученый.

Ранее сообщалось, что Трамп продолжает пользоваться личным iPhone и принимает любые звонки, в том числе от незнакомых номеров. По словам экспертов, подобное поведение президента является «чрезвычайно опасным», поскольку каждый звонок американскому лидеру может быть перехвачен иностранной разведкой.