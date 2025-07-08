Пока вы не уснули: Кремль о самоубийстве Старовойта и обвинение Баку в адрес Москвы

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В Кремле прокомментировали самоубийство Старовойта

Самоубийство экс-главы Минтранса Романа Старовойта не может не шокировать. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, были ли в Кремле шокированы этой ситуацией.

"Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже", - сказал он.

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Урсула фон дер Ляйен сделала неожиданное заявление о конфликте на Украине

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила Китайскую Народную Республику (КНР) в помощи Российской Федерации в конфликте на Украине, пишет Stern.

Это заявление она сделала незадолго до готовящегося саммита между Европейским союзом и Китаем.

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Азербайджан обвинил Россию в продуктовом кенселинге

Руководство Россельхознадзора искусственно создает предпосылки для остановки продовольственного импорта из Азербайджана.

О признаках товарного кенселинга со стороны РФ заявил глава Ассоциации производителей и поставщиков фруктов и овощей республики Башир Гулиев. Его слова приводит местный портал Minval.

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Медведев дал прозвище Трампу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в новом посте в Telegram-канале дал прозвище «американец» президенту США Дональду Трампу.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп «катается на своих любимых политических качелях», высказываясь по поводу Украины и российского лидера Владимира Путина.

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Москвичам назвали сроки аномальной жары

© Zuma/ТАСС

Аномальная жара в Москве и Московской области продержится чуть больше недели. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

С 8 июля в столичном регионе температура воздуха поднимется до плюс 36 градусов, однако это еще не самые высокие показатели за июль, с которыми столкнутся москвичи.

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Минфин объяснил рост дефицита российского бюджета

Рост дефицита (превышение трат над доходами) во многом обусловлен ускоренными расходами госказны. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов.

К июлю 2025 года, напомнил руководитель ведомства, дефицит федерального бюджета достиг отметки в 1,7 процента российского ВВП. По предварительной оценке Минфина, к этому времени расходы госказны превысили ее доходы на 3,7 триллиона рублей.

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С российского авторынка исчезают хетчбэки

Сооснователь и директор агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков заявил, что на российском авторынке почти не осталось хетчбэков «в классическом понимании». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По данным Целикова, за половую половину 2025 года на учет в России было поставлено около 11 тысяч хетчбэков. Это на две трети (66 процентов) меньше, чем за январь-июнь 2024 года.

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В Европе заговорили о компромиссах с Россией

© ZUMA/ТАСС

Президент Чехии Петр Павел допустил восстановление сотрудничества Европы с Россией после завершения конфликта на Украине при определенных условиях. Его слова приводит украинская служба «Би-би-си».

Павел заявил, что «мы живем в реальности», и подход, основанный на «бесконечном конфликте» с Россией приведет к большим человеческим потерям и ущербу для европейской экономики. В связи с этим необходимо «с чего-то начать», считает политик.

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Стало известно, какое наследство осталось у Старовойта

Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт оставил после себя солидное наследство. Общая стоимость имущества, записанного на Старовойта и его родственников, оценивается примерно в миллиард рублей.

Так, среди недвижимости числятся две квартиры: обе площадью 50 квадратных метров, первая на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске и еще одна квартира на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге.

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МИД Франции жестко раскритиковали за слова о Путине

Франция требует прекращения огня на Украине, но при этом продолжает поставлять Киеву вооружения. Таким образом французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал МИД республики за требования к президенту России Владимиру Путину.

«Вы требуете "прекращения огня", продолжая при этом поставлять все больше и больше оружия на Украину каждую неделю: вы случайно не издеваетесь над миром?!» — возмутился политик.

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