Шарий заявил о расколе в команде Зеленского

Шарий: в команде Зеленского произошёл раскол из-за дела против Чернышова
Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что внутри команды Владимира Зеленского произошёл раскол из-за дела против вице-премьера Алексея Чернышова, подозреваемого в коррупции.
По словам Шария, после предъявления обвинения Чернышову Зеленский начал раздавать приказы о том, чтобы дело закрыли.
«Но (глава офиса Зеленского Андрей. — RT) Ермак отстранился от решения вопроса... (Замглавы офиса. — RT) Олег Татаров, очень умный человек, обычно лояльный и гибкий, в этот раз отказался участвовать... После отказа Татарова у Зеленского началась истерика — буквально», — говорится в сообщении в Telegram-канале Шария.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Михаил Боднар обвинил украинские власти в нецелевом расходовании средств, выделенных на укрепления в Сумской и Харьковской областях.
Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев отмечал, что Украина ежегодно теряет $19—21 млрд из-за теневых схем.