Шарий заявил о расколе в команде Зеленского

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что внутри команды Владимира Зеленского произошёл раскол из-за дела против вице-премьера Алексея Чернышова, подозреваемого в коррупции.

По словам Шария, после предъявления обвинения Чернышову Зеленский начал раздавать приказы о том, чтобы дело закрыли.

«Но (глава офиса Зеленского Андрей. — RT) Ермак отстранился от решения вопроса... (Замглавы офиса. — RT) Олег Татаров, очень умный человек, обычно лояльный и гибкий, в этот раз отказался участвовать... После отказа Татарова у Зеленского началась истерика — буквально», — говорится в сообщении в Telegram-канале Шария.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Михаил Боднар обвинил украинские власти в нецелевом расходовании средств, выделенных на укрепления в Сумской и Харьковской областях.

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев отмечал, что Украина ежегодно теряет $19—21 млрд из-за теневых схем.