Украинка умерла, спасая сына от насильственной мобилизации

На Украине продолжается насильственная мобилизация, в ходе которой гибнут люди. Очередной случай произошел в Харьковской области. Однако трагичный исход наступил не для молодого человека, которого забрали сотрудники территориальных центров укомплектования (ТЦК), а для его матери. Женщина умерла при попытке спасти сына, передает Telegram-канал Абзац.

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Инцидент произошел в Мерефе. Военокомы забрали и посадили в автобус парня, мать которого наблюдала за происходящим. Женщина не хотела отпускать сына и перегородила специальному транспорту дорогу.

Из автобуса вышел мужчина, сопровождавший водителя. Он стал силой оттаскивать украинку от спецтранспорта. Спустя некоторое время после такой борьбы женщина упала на землю и потеряла сознание. Пострадавшую забрала скорая, но помочь ей не удалось — впоследствии стало известно о смерти матери бойца.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчина погиб при попытке сбежать от сотрудников ТЦК. Он выпрыгнул из их автомобиля на ходу.