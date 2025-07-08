Франция требует прекращения огня на Украине, но при этом продолжает поставлять Киеву вооружения. Таким образом французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал МИД республики за требования к президенту России Владимиру Путину.

«Вы требуете "прекращения огня", продолжая при этом поставлять все больше и больше оружия на Украину каждую неделю: вы случайно не издеваетесь над миром?!» — возмутился политик.

Филиппо призвал французские власти сказать правду и признаться в том, что они «уже давно хотят войны».

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