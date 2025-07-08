На Западе раскрыли, почему Трамп поменял отношение к Путину

Отношение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому начало меняться после ударов по Украине, сообщает Axios.

По информации издания, атака на украинские объекты после разговора хозяина Белого дома с российским лидером вызвала «раздражение» Трампа.

«Напротив, телефонный разговор Трампа с Зеленским был дружелюбным и продуктивным, как и их встреча неделей ранее на саммите НАТО в Гааге», — оценили авторы публикации разницу в отношении к двум политикам.

Украинцы должны чувствовать себя лучше, чем когда-либо во время президентства Трампа, поделился подробностями источник, осведомленный ходом дискуссий.

Трамп заявил о разочаровании из-за решения Путина по Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не несет ответственности за задержку поставок оружия украинской стороне. В ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским хозяин Белого дома объяснил, что приостановка поставок связана с пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по иранским ядерным объектам.

Американский лидер также пообещал поставлять больше оружия бывшей советской республике, указав на то, что речь идет преимущественно об «оборонительных» средствах.