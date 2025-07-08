Президент Армении подписал законы для национализации «Электросетей Армении»

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Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил поправки в законы, позволяющие национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Армении подписал законы для национализации «Электросетей Армении»
© РИА Новости

Поправки предполагают, что уполномоченная комиссия сможет инициировать административное производство при угрозе безопасности энергетики страны, нарушениях обязанностей и прав потребителей. Также регулятор может заставить компанию продолжить работу или передать полномочия временному управляющему в случае, если она откажется от лицензии.

Также правительство имеет преимущественное право на ее приобретение, а при сделке лицензиат должен уведомить исполнительный орган, который должен принять решение о покупке в течение трех месяцев.

В ночь на 18 июня в Армении был задержан российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны Пашиняна, который в социальных сетях пригрозил в том числе Карапетяну политической расправой.

17 июня Карапетян публично заступился за духовенство и обещал «вмешаться в кампанию против церкви по-своему». Бизнесмен заявил журналистам: «Одна небольшая группа, забыв историю Армении, историю армянской церкви, насчитывающую тысячелетия, устроила нападки на армянскую церковь, народ. Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие».