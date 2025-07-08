Зеленский из Италии поразил украинцев

В Италии найден двойник Владимира Зеленского. Блогер Луиджи Писакане поразительно похож на главу киевского режима.

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Итальянец пользуется сходством и размещает видео, на которых высмеивает эту свою особенность. В роликах он показывает, как отдыхает за баром, ездит по миру, танцует и веселится, а иногда делает зарисовки о своем двойнике. Так, в одном из видео по сюжету украинка встречает "Зеленского", который моет стол. Женщина тянет "президента" за руку, пытаясь увести его, и при этом приговаривает: "Давай пошли, у нас война, надо страну спасать".

Отметим, что Писакане сравнивали с главой киевского режима еще до начала конфликта на Украине. Но значительный прирост подписчиков у него случился после того, как в комментариях стали появляться сообщения на русском языке. Народ приходит на страничку Луиджи, чтобы посоревноваться в остроумии.

Так, под последним видео в соцсети Писакане несколько пользователей пристыдили прячущегося в Италии "Зеленского", когда в его стране творится бардак, а самым залайканным стал призыв "больше не наливать" блогеру.