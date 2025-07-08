Бриджит Макрон унизила мужа на глазах у принца Уильяма и Кейт Миддлтон

СМИ вновь стали свидетелями сложных и запутанных взаимоотношений между президентом Франции и его пожилой супругой. На этот раз они дали повод посудачить о проблемах в семье во время поездки в Великобритании.

Во вторник Эммануэль и Бриджит Макрон прибыли в Лондон. Президентскую чету у самолета встречал принц Уильям с супругой Кейт.

Первым по трапу спустился сам Макрон. Сначала он обменялся рукопожатием с встречающими, а потом спохватился и протянул руку жене. Так никак не отреагировала на жест мужа, лишь слегка улыбнулась.

Супруга Макрона дала ему пощечину

В конце мая Бриджит Макрон на глазах у журналистов ударила по лицу своего мужа. Позднее президенту Франции пришлось оправдываться. Во время брифинга в Ханое он заявил, что они с женой поссорились, однако ничего серьезного не произошло.