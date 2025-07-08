Ле Пен решила обжаловать в ЕСПЧ запрет на участие в выборах во Франции

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение французского суда, запрещающее ей участвовать в выборах.

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Отмечается, что Ле Пен просит ЕСПЧ в срочном порядке отменить исполнение решения парижского суда, согласно которому ей запрещается выдвигать свою кандидатуру на выборах в течение пяти лет.

31 марта суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах.

Её приговорили к пятилетнему запрету на участие в выборах и к четырём годам ограничения свободы: двум — условно и двум — с электронным браслетом, а также к штрафу в размере €100 тыс.