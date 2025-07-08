Стало известно, кто помогает Илону Маску в создании собственной партии

Американскому миллиардеру Илону Маску, объявившему о создании новой партии в США — «Партии Америки» — помогают ряд политических консультантов, Либертарианская партия, а также «Партия вперед» Эндрю Янга. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

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«Как стало известно Axios, Илон Маск, стремясь сформировать новую политическую партию, получает предложения о помощи от «Партии вперед» Эндрю Янга, Либертарианской партии и нескольких консультантов», — говорится в сообщении издания.

Маск заявил, что хочет, чтобы его партия стала «политическим дестабилизатором» на промежуточных выборах 2026 года. По мнению портала, это стало «невероятным выходом для миллиардера», который стремится сократить безудержный госдолг страны и стимулировать устойчивую энергетику.

Несколькими днями ранее американский миллиардер объявил о создании своей политической партии, которую он назвал The America Party («Партия Америки»). Маск заявил, что его партия может выступить в поддержку какого-либо кандидата на следующих президентских выборах в США в 2028 году, однако в ближайшие 12 месяцев внимание будет сосредоточено на выборах в палату представителей и сенат.

Дональд Трамп заявил, что с сожалением наблюдает за тем, как Илон Маск буквально «сошел с ума». Об этом президент США написал в соцсетях, комментируя решение бизнесмена о создании новой политической партии. Сам Трамп уверен, что идея миллиардера обречена на провал.