Премьер Дании назвала Россию угрозой и призвала к жестким санкциям

Российская Федерация может представлять реальную военную угрозу для Европы и Североатлантического альянса в ближайшие годы. Соответствующее заявление сделала в ходе выступления в Европарламенте (ЕП) премьер-министр Дании Метте Фредериксен в связи с председательством ее страны в Евросоюзе (ЕС).

Датский премьер назвала огромной ошибкой сокращение военных расходов ЕС в последние тридцать лет.

«Военное перевооружение России означает, что в течение двух-пяти лет она может представлять реальную военную угрозу для Европы и НАТО», — поделилась своей точкой зрения она, призвав «не относиться легкомысленно к угрозе с Востока».

Фредериксен подчеркнула, что Российская Федерация якобы пользуется военной поддержкой Ирана, Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и Китайской Народной Республики (КНР). Она указала на то, что в связи с этим Европейский союз должен ответить на угрозу. Премьер-министр Дании подчеркнула, что Европе стоит учиться у Украины тому, как развивать оборонно-промышленный комплекс.

Политик потребовала самых жестких ограничительных мер в отношении России и призвала поддержать расширение Евросоюза за счет Украины, Молдовы и западных балканских государств.