"Противно смотреть": в Раде неожиданно обрушились на Залужного из-за одного снимка

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обрушилась с жесткой критикой на экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного после публикации им селфи на беговой дорожке в Лондоне. Ранее украинские СМИ обратили внимание, что зимой 2024 года после своей отставки с поста главкома Залужный прошел военно-врачебную комиссию и был признан непригодным, после чего уволился с военной службы. Теперь оказалось, что он способен совершать пробежки.

"С комфортом в спортзальчике, вместо того, чтобы здесь бороться с нами", - написала Безуглая в своем телеграм-канале. "Стыдно на вас смотреть и даже противно", - продолжила украинский нардеп.

Она отметила, что нынешний главком Александр Сырский - это "совок", но он не притворяется и разбирается в войне, а Залужный является примером "поверхностного "зеленого" отбора".

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"Ни чести, ни достоинства, ни правды", - высказалась Безуглая, добавив, что Владимир Зеленский также виноват за то, что так подбирает кадры.

По словам депутата, Залужный имел шанс изменить коренным образом армию в 2022 году, но в итоге погряз в кумовстве и прикрывал это ложью.