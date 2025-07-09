Китайско-российские отношения не терпят вмешательства третьих сторон и не нацелены против кого-либо. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон", - подчеркнула она на брифинге, комментируя в ответ на вопрос ТАСС слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая потребовала от Пекина ограничить сотрудничество с Москвой.

Фон дер Ляйен потребовала от Китая ограничить сотрудничество с Россией

Ранее фон дер Ляйен выдвинула три требования Китаю, включая ограничение сотрудничества с Россией, в преддверии юбилейного саммита ЕС - КНР, который пройдет 24 июля. Она при этом не предложила Пекину никаких ответных уступок со стороны Евросоюза.